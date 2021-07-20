Фетисов и Бутман присоединились к акции движения Putin Team по поддержке олимпийцев России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и музыкант Игорь Бутман записали для российских олимпийцев и паралимпийцев видеоролик со словами поддержки в рамках акции движения Putin Team. Об этом во вторник сообщили ТАСС в движении.

"Выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы [по хоккею] Виталий Прохоров, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов, а также великий музыкант Игорь Бутман присоединились к акции движения Putin Team. Они записали для отечественных спортсменов (олимпийцев и паралимпийцев) видеоролик со словами поддержки в сложной и несправедливой ситуации, когда представители России выступают на главных соревнования в своей жизни без флага и гимна своей страны, [без] поддержки болельщиков, с пустыми трибунами", - говорится в пресс-релизе.

В движении уточнили, что мелодия гимна России в исполнении "маэстро Бутмана звучит в ролике специально для российских чемпионов, которые обязательно победят, несмотря ни на что".

"На сайте putinteam.club размещена информация о спортсменах олимпийской сборной и их соцсетях. Граждане России могут подписаться на аккаунты героев спорта и выразить им свою поддержку, которая в условиях несправедливого давления и пандемии особенно важна", - отмечается в пресс-релизе.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Российским спортсменам в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещено демонстрировать государственные символы.