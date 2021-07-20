В Калининградской области план по вакцинации выполнили более чем на 42%

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. План по вакцинации от коронавируса в Калининградской области выполнен более чем на 42%, сообщил во вторник на заседании областного правительства региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.

"Минздрав России определил Калининградской области план по иммунизации - 60% взрослого населения, или 490 432 человека. По состоянию на 20 июля нарастающим итогом в регион поступило более 230 тыс. комплектов доз вакцины. Привиты более 212 тыс. человек, из них двукратно - 149 293. В среднем по области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 42,6%", - приводит пресс-служба областного правительства слова министра.

В настоящее время в прививочной кампании в регионе принимают участие 25 медицинских организаций, работают 33 стационарных пункта вакцинации, сформированы 29 мобильных бригад, которыми осуществлено более 2,5 тыс. выездов в организованные коллективы. Функционируют четыре мобильных прививочных пункта, в которых осуществляется иммунизация вторым компонентом вакцины. Для закупки морозильного и другого оборудования, необходимого для вакцинации, из регионального бюджета было выделено 7,8 млн рублей. Отмечается также, что сегодня запись на вакцинацию возможна при условии наличия вакцины и открытого в пункте вакцинации расписания.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Калининградской области от 23 июня об обязательной вакцинации определенных групп населения, связанных с тесным контактом с жителями региона, уже иммунизировано более 35 тыс. граждан из этих групп. По оценке министра здравоохранения, для того чтобы выполнить план иммунизации от COVID-19, федеральный центр должен поставить в регион более 270 тыс. комплектов доз вакцины. При условии устойчивого поступления в необходимых объемах прививочные пункты Калининграда и области готовы суммарно прививать в день 5,5 тыс. человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 20 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 823 243 человека, из них выявлено 40 630 случаев заражения (38 236 человек выздоровели), умерли 575, остаются под медицинским наблюдением 8 494 человека.