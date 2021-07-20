КПРФ не подпишет соглашение с "Единой Россией" о санитарной безопасности на выборах

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. КПРФ не намерена подписывать предложенное "Единой Россией" соглашение об обеспечении санитарной безопасности в ходе выборной кампании. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый зампред ЦК компартии Юрий Афонин.

"Мы никаких соглашений, кроме как соглашений со своими союзниками о совместной работе, ни с кем не подписываем. Ни с Общественной палатой, хотя нормально к ним относимся по поводу контроля, ни с "Единой Россией" тем более, ни с ЛДПР и "Справедливой Россией" мы ничего не подписываем. Потому что это все одна команда, а КПРФ - единственные, кто противостоит этой команде", - заявил Афонин.

По его словам, все необходимые правила безопасности уже определены федеральным законодательством, дополнительные надстройки в виде соглашения, "кроме информационного резонанса, [ничего под собой] не имеют".

"Среди наших членов комиссий есть и переболевшие, и вакцинированные, и те, кто не собирается это делать. Это право граждан в соответствии с законом, и заставлять, обязывать мы никого не будем, тем более мы резко всегда выступали против обязательной вакцинации. И попытка кого-то - наблюдателей, членов [избирательной] комиссии по этому признаку делить на [первый и] второй сорт - это грубое нарушение и конституции, и федерального законодательства", - заключил он.

Как сообщила ранее пресс-служба единороссов, в рамках соглашения партиям "предлагается взять на себя добровольные и осознанные обязательства по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм".

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.