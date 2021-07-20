Грозы с ветром до 17-20 м/с ожидаются в регионах Центральной России 20 июля

ТАСС, 20 июля. Синоптики распространили предупреждения о дождях с грозами и ветром до 17-20 м/с, которые ожидаются до конца суток 20 июля в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Брянской, Владимирской, Орловской областях. Информация об этом опубликована на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и областных управлений МЧС.

Предупреждения о надвигающейся непогоде во вторник распространили ЦГМС по Брянской, Владимирской, Костромской, Орловской, Тамбовской областям. До конца 20 июля пройдут кратковременные дожди, грозы с порывами ветра до 15-17 м/с, а местами - до 20 м/с. Во Владимирской области неблагоприятные метеоусловия могут сохраниться до утра среды. "Во второй половине ночи 20 июля с сохранением утром во Владимире и по области ожидаются гроза, дождь, усиление северо-западного ветра. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с", - сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Грозы и порывистый ветер, по данным ЦГМС, до конца суток 20 июля возможны местами в Ивановской и Рязанской областях. В этих регионах, а также в Воронежской, Костромской, Липецкой, Тверской областях из-за жаркой погоды сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

В Липецкой области грозы ожидаются днем 21 июля. "Днем кратковременные дожди, местами сильные дожди, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северный ночью 3-8 м/ с, днем 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с", - отмечается сайте областного управления МЧС.

Об ухудшении погодных условий в других регионах ЦФО на данный момент не сообщается.