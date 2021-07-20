Путин традиционно попробовал мороженое на МАКСе

ЖУКОВСКИЙ, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который побывал во вторник на Международном авиакосмическом салоне (МАКС), не стал нарушать заведенную им традицию и попробовал мороженое.

Посещая МАКС, глава государства обычно покупает отечественное мороженое, причем в больших количествах, угощая сопровождающих его министров или иностранных коллег. В этот раз президенту принесли мороженое бренда "Коровка из Кореновки" в розовом небольшом чемодане, когда тот вместе с членами делегации на трибуне смотрел летную программу. Человек с мороженым появился на крытой трибуне вскоре после пролета среднемагистрального самолета МС-21-300 и направился сразу к президенту. Путин взял себе ванильный рожок, быстро обратил внимание на упаковку, после чего развернул и попробовал мороженое.

Сидевший рядом с главой государства министр промышленности и торговли Денис Мантуров также взял мороженое. "Денис, ты заплатил?" - пошутил вице-премьер Юрий Борисов, сидевший по другую сторону от президента. Мантуров, улыбаясь, кивнул. Остальные члены делегации засмеялись.

"Всем раздайте [мороженое]", - попросил президент. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь потянулся за рожком и уточнил, шоколадный ли он. Мороженщик в ответ кивнул, Слюсарь его поблагодарил.

На МАКС-2019 Путин сам покупал мороженое и расплатился купюрой в 5 тыс. рублей, попросив отдать сдачу Мантурову "на развитие авиации". Тот в свою очередь засмеялся и поблагодарил президента за щедрость.