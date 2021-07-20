В Финляндии началась четвертая волна эпидемии

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июля. /ТАСС/. Финляндия столкнулась с четвертой волной эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал во вторник телеканалу MTV-3 директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.

Во вторник в стране был зафиксирован самый высокий с апреля прирост новых случаев инфицирования - 461.

"Если мы хотим говорить о волнах [эпидемии], то да, это можно считать четвертой волной", - сказал эксперт. Он указал, что, однако, из-за вакцинации ситуация сейчас не такая, как зимой или прошлой осенью.

По словам Салминена, во многих странах Европы в данный момент происходит то же самое - число заражений растет. Больше всего случаев, добавил он, фиксируется среди непривитых и молодежи, в то время как среди людей старше 70 лет прироста инфицированных практически не наблюдается.

Салминен подчеркнул, что на этой неделе финское правительство должно принять решение о возможном новом ужесточении ограничительных мер.

Общее число заражений коронавирусом в Финляндии за все время пандемии по состоянию на вторник составляет около 100,8 тыс.