Эксперт сообщил, что качество оказания медицинской помощи в регионах улучшилось

ОБНИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Качество оказания медицинской помощи в регионах повысилось, во многих из них появились установки для проведения лучевой терапии хорошего качества. Об этом сообщил во вторник генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"В регионах сейчас повысилось качество помощи. Мы видим это по поступающим к нам больным. Потому что сейчас в какой регион ни приезжаешь, везде стоят новые лучевые установки хорошего качества", - сказал он на пресс-конференции в Медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба.

По словам Каприна, в ближайшем будущем в национальных медицинских центрах будут проходить лечение пациенты, требующие большего хирургического объема лечения. В связи с этим смертность в таких центрах вырастет.

"Больные будут поступать в национальные медицинские центры все более сложные, требующие большего хирургического объема лечения, других комбинаций. <…> Да, вырастет, к сожалению, смертность в национальных медицинских центрах, потому что такой атаке сейчас подвергнемся. Но это свидетельствует о том, что в регионах оказывают уже помощь на среднем уровне высокую и больные поступают уже отказные, которые в поздней стадии обратились", - объяснил он.

Как отметил главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, одним из важных показателей качества оказания помощи в регионе является количество запросов на телеконсультацию. "Если хорошо подготовлены кадры в регионе, то мы видим достаточно высокую активность от региона, в том числе запрос на телеконсультацию. <…> Мы видим, что если из региона приходит мало запросов на телеконсультацию, то мы начинаем смотреть, что происходит в регионе. И сразу видим статистические пробелы", - пояснил он.