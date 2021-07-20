Около 18 тыс. французов заразились коронавирусом за сутки

ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французские медики зафиксировали 18 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения страны Оливье Веран.

"Мы только что получили последние сведения о числе заразившихся за последние сутки, - отметил он, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента). - За минувшие 24 часа выявлено 18 тыс. новых случаев". Таким образом, за одну неделю прирост числа инфицированных составил 150%. "Это беспрецедентно", - подчеркнул Веран.

При этом, по словам министра, Франция "обладает оружием". "Это вакцина, - пояснил он. - Не время для колебаний. Время для коллективной вакцинации и иммунитета, это единственный способ избавиться от коронавируса".

Ранее на встрече с парламентариями министр призвал ускорить темпы вакцинации в стране. Он сообщил, что цель ввести первую дозу вакцины 40 млн человек будет достигнута уже в июле, а не в августе, как планировалось ранее. По данным Верана, власти также "надеются достичь показателя в 80-85% вакцинации среди молодежи в возрасте от 12 лет к концу августа".

По последним данным, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже более 37,5 тыс. французов. С начала эпидемии зафиксировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом.