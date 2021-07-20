Регулятор ЕС заявил, что начал экспертизу вакцины от коронавируса компании Sanofi

ГААГА, 20 июля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к экспертизе вакцины против коронавируса Vidprevtyn, разработанной французской фармакологической корпорацией Sanofi. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении регулятора.

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"Профильный комитет EMA принял решение начать последовательную экспертизу, основываясь на предварительных результатах лабораторных исследований и первых клинических испытаний среди взрослых, которые свидетельствуют, что вакцина способствует выработке антител и может защищать от инфекции", - отмечается в документе.

Агентство продолжит оценку поступающих от производителя данных, чтобы установить, перевешивают ли преимущества риски использования препарата, насколько он эффективен, безопасен и соответствует стандартам качества.

Последовательная экспертиза продолжится до тех пор, пока не будет получено достаточно сведений для подачи заявки на получение регистрационного удостоверения.

Ранее власти Франции заявляли, что Sanofi сможет представить собственную вакцину от коронавируса осенью 2021 года.