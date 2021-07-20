В Тамбове построят первую в регионе школу по концессии

ТАМБОВ, 20 июля. /ТАСС/. Первую в регионе школу в рамках государственно-частного партнерства намерены построить в микрорайоне для многодетных семей в Тамбове, к ее возведению рассчитывают приступить уже в 2022 году. Она позволит решить проблему двусменного режима в самом густонаселенном районе областного центра, сообщил журналистам губернатор региона Александр Никитин.

"Школу в микрорайоне Майском мы планируем строить, используя механизмы государственно-частного партнерства, у нас это будет первый опыт такого строительства по концессии. <…> Думаю, что вполне реально к ее строительству приступить уже на следующий год. <…> Потребность этой школы в Майском чрезвычайно высока, поэтому сегодня так важно решить вопрос с землепользованием, статусом этой территории", - сообщил Никитин во время объезда строящихся социальных объектов в северной части Тамбова.

Он отметил, что потребность в ученических местах в микрорайонах новой жилищной застройки по-прежнему остается высокой. Так, на севере Тамбова более 50% детей учатся во вторую смену. Эту проблему, по мнению главы региона, удастся решить благодаря строительству двух новых школ: одна из них - на 2,5 тыс. мест - уже строится в микрорайоне Телецентр, вторая запроектирована в Майском.

Майский является одним из крупнейших микрорайонов индивидуального жилищного строительства, в котором в 2013-2014 годах было выделено многодетным семьям в рамках майских указов президента около двух тыс. земельных участков. Территориально он расположен в Тамбовском районе, однако местные жители неоднократно просили местные власти включить микрорайон в состав областного центра и построить там школу.

Как пояснил журналистам врио главы Тамбова Максим Косенков, в настоящий момент в Тамбовскую гордуму внесен проект решения по включению Майского в состав города. "Учитывая поручение губернатора мы форсировали событие по изменению границ города Тамбова, рассчитываем, что все процедуры будут завершены до конца текущего года", - отметил Косенков.