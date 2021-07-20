Температура воды в Неве в Петербурге достигла рекордных 25 градусов по Цельсию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Температура воды в реке Неве в Санкт-Петербурге достигла рекордных 25 градусов по Цельсию впервые за всю историю наблюдений. Об этом рассказал во вторник на пресс-конференции в ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воды в Неве достигла 25 градусов, такого еще не наблюдалось. Но в Финском заливе температуры не перекрыли [рекорды] по всем значениям, там есть очень теплые периоды 1914, 1907 года, когда температура была выше и доходила до 30 градусов", - сказал он.

Предыдущим температурным рекордом Невы был показатель в 23,8 градуса по Цельсию. В настоящее время температура воды в Финском заливе достигает 22 градуса.

Повышение температуры воды наблюдается не только в Неве и в Финском заливе, но и в других водных объектах города и Ленинградской области. Прогревание воды выше нормы влечет за собой биологическое загрязнение водных объектов и уменьшение содержание кислорода в них. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель председателя городского комитета по природопользованию Михаил Страхов, особое опасение вызывают малые водоемы, не имеющие гидрологической связи между собой.

Интенсивное цветение водорослей, разложение которых приводит к уменьшению содержания кислорода в воде, наблюдается в реке Новой. Повышение температуры на 10 градусов выше нормы до 27,8 градусов специалисты отмечают в реке Ижора - левом притоке Невы. На акватории реки наблюдаются отмершие сине-зеленые водоросли в большом количестве.

Сине-зеленые водоросли могут быть опасны не только для флоры и фауны водоемов, но и для человека. Вода загрязняется продуктами разложения этих водорослей - сероводородом и аммиаком. Эксперты на пресс-конференции напомнили петербуржцам и жителям Ленинградской области, что купаться можно только в разрешенных Роспотребнадзором водоемах, где показатели качества воды соответствуют нормам.

Жаркое лето

Как сообщил Колесов, аномальная жара отступила от города в начале текущей недели, температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов по Цельсию. "А со следующей недели - опять повышение температуры воздуха, установление антициклона и достижение температуры 30 градусов в Петербурге", - сказал он. По прогнозу синоптиков, август будет теплым не только в Петербурге и Ленинградской области, но и в Пскове, Новгороде. Погода в первой декаде месяца ожидается сухой, с температурой воздуха 27-32 градуса по Цельсию. Осадки и прохлада придут во второй и третьей декадах августа, температура воздуха будет колебаться от 16 до 21 градуса. Колесов предупредил, что до середины августа сохранится пожароопасный период.

Синоптик отметил, что, несмотря на аномальную жару, в Петербурге не отмечается ухудшение качества воздуха. При высоких температурах днем погода оставалась ветренной, поэтому территория города хорошо продувалась.

Первый месяц лета в городе стал самым теплым в истории метеонаблюдений и самым сухим за последние 70 лет. В июле жара сохранилась. Ситуация стала уникальной, так как впервые за всю историю наблюдений в Петербурге не было осадков в течение 23 дней.