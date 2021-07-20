Галерея Уффици потребует от Pornhub удалить видео по мотивам картины из ее коллекции

РИМ, 20 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Руководство флорентийской Галереи Уффици намерено потребовать от Pornhub удалить видеоролик с использованием образа Венеры с картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры", которая находится в ее коллекции. Об этом сообщили ТАСС в дирекции музея.

Там подчеркнули, что не хотят привлекать к этому делу большое внимание. "Этим мы бы только добавили рекламы данному спекулятивному проекту, поэтому никаких официальных заявлений мы не делали", - пояснил представитель музея. "Мы на постоянной основе добиваемся изъятия материалов с незаконным использованием наших символов, но такое крупное дело у нас впервые. Да и касается оно не только нас, там есть отсылки и к другим мировым музеям, таким как Лувр, Музей д'Орсе, Прада. Сама акция - это чистой воды попытка привлечь к себе внимание через реакцию музеев, поэтому мы стараемся действовать очень осторожно", - рассказал собеседник агентства. По его словам, к этому процессу привлекут Министерство культуры Италии и государственную адвокатуру.

Он пояснил, что при коммерческом использовании образов произведений искусств, составляющих национальное достояние, необходимо проходить определенную процедуру. "Нужно согласовывать проект, просить разрешения на использование тех или иных образов и платить за это определенную комиссию", - сказал представитель Уффици. При этом он выразил сомнение в том, что руководство музея одобрило бы использование данных образов в подобных проектах. "Поэтому мы не компенсации ждем, а добиваемся удаления данного контента", - добавил он.

В проекте под названием "Классические ню" портал Pornhub, принадлежащий зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek Holding, представляет в эротическом свете такие картины, как "Купальщицы" Сезанна, "Маха обнаженная" Гойи, "Происхождение мира" Курбе, античные статуи Афродиты, а также "Венеру" Боттичелли. В образе последней в видеоролике-презентации проекта предстала бывшая итальянская порнозвезда, известная как Чиччолина, которой в этом году исполнится 70 лет.