В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пользователи фиксируют сбои в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом говорится на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 17:51 мск было зафиксировано 1 тыс. 365 отчетов о сбоях в работе музыкального сервиса. При этом 72% пожаловавшихся отмечали проблемы с прослушиванием потоковой музыки, 24% сообщали о сложностях в работе сайта сервиса и 4% заявили о проблемах в авторизации.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Воронеже. О неполадках в работе стримингового сервиса "Яндекс.Музыка" сообщали также в Белоруссии и Украине.

В пресс-службе "Яндекс.Музыки" подтвердили ТАСС наличие сбоев в работе сервиса. "У ряда пользователей возникают трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Наши специалисты работают над их устранением", - сообщили в "Яндекс.Музыке".