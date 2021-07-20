Опрос: большинство украинцев не одобряют работу кабмина и выступают за его отставку

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Более 70% украинцев не одобряют деятельность кабинета министров Украины, а 58,5% считают, что его нужно отправить в отставку. Об этом свидетельствует июльский опрос "Украинской социологической группы", который представлен во вторник на пресс-конференции в Киеве.

Согласно материалам исследования, 72,5% украинцев не одобряют деятельность правительства, лишь 13,5% оценивают ее позитивно. При этом, отмечают социологи, 42,7% участников опроса считают, что правительство почти ничего не делает для решения проблем населения, а 36,5% отмечают, что правительство предпринимает те или иные действия, однако этого недостаточно.

Решение об отставке правительства поддерживают 58,5% украинцев, а 26,1% не согласны с такими мерами.

Две трети опрошенных - 69,2% - считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Только 24,5% высказали иную точку зрения, а 6,3% затруднились с ответом. "Мы видим, что со стороны украинцев нет выраженной положительной реакции на последние решения власти. Люди недовольны положением вещей и тем, как развивается ситуация. Это можно считать недовольством тем, куда власть ведет страну", - заключил во время презентации директор компании "Украинская социологическая группа" Александр Левцун.

Как свидетельствуют результаты опроса, главными проблемами более 50% украинцев называют высокую стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, низкий уровень доходов. Конфликт в Донбассе считают проблемой 41,2%, более 30% указали на коррупцию в органах государственной власти, безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу. 28,5% - на недоступность медицинской помощи, 21,8% - на пандемию коронавируса.

Опрос проводился в период с 11 по 18 июля 2021 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В ходе исследования опрошены 1 224 респондента старше 18 лет. Метод опроса - индивидуальное интервью по месту проживания участников опроса. Статистическая погрешность не превышает 3%.