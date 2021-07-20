На Ставрополье отремонтировали 19 сельских объектов здравоохранения

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершен в почти 20 сельских учреждениях медицины на Ставрополье по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Помимо этого, осенью введут в строй пять новых врачебных амбулаторий в регионе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора.

"Уже завершен капремонт 19 объектов здравоохранения, приобретено десять компьютерных томографов и рентгенустановок, поставлены 63 автомобиля для медицинских организаций первичного звена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осенью планируют ввести в строй пять новых врачебных амбулаторий в Кировском, Грачевском, Шпаковском, Арзгирском и Курском округах.

По данным пресс-службы, будет начато строительство еще 20 фельдшерско-акушерских пунктов, а также одной участковой больницы, двух поликлинических подразделений, офиса врача общей практики - сдать их в эксплуатацию планируют в 2022 году.

Ранее сообщалось, что по инициированной президентом России программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае на 2021-2023 годы запланировано строительство 29 учреждений, реконструкция двух, а также капитальный ремонт 118 объектов.