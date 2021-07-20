На форуме "Машук-2021" пройдет окружной форум добровольцев

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Отдельный окружной форум добровольцев состоится в рамках Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2021 году, сообщил во вторник заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (ФАДМ) Григорий Гуров.

"В этом году в рамках форума "Машук", мы надеемся, состоится отдельный окружной форум добровольцев. Также совместно со Ставропольским краем ведется строительство патриотического молодежного центра "Машук". Рассчитываем, что уже в ближайшей перспективе сможем реализовывать там комплексные образовательные программы. В том числе, направленные на поддержку и добровольчества, и гражданской активности молодых людей", - сказал Гуров во вторник на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрии Чайке, которое во вторник прошло в Пятигорске. Его слова цитирует пресс-служба аппарата полпредства.

Гуров отметил, что в 2020 году на форуме в онлайн-формате проходила добровольческая смена. Он также подчеркнул важность создания инфраструктуры для волонтерской деятельности и поддержки волонтерской активности.

"В рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность" мы реализуем проект "Регион добрых дел". За три года в субъектах СКФО получили 83 млн рублей на поддержку ресурсных волонтерских центров", - напомнил замруководителя Росмолодежи.

По данным пресс-службы, участниками добровольческого движения в округе стали более 400 тыс. человек - это волонтеры-медики, волонтеры Победы, волонтеры-экологи, волонтеры культуры, волонтеры чрезвычайных ситуаций. В округе созданы ресурсные центры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. В настоящее время на территории СКФО действуют пять региональных центров. Также планируется открыть подобные учреждения в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти четыре тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли общаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу. По итогам онлайн-смен были отобраны 300 лучших участников, приехавших в сентябре 2020 года на очную смену форума.