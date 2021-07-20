В Чечне вакцинировали первым компонентом 96% взрослого населения

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/.Первым компонентом вакцины в Чеченской Республике привили 535 635 человек, что составляет 96% от запланированного числа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В настоящее время в регионе первым компонентом вакцины привито 535 635 человек, что составляет 96% от запланированного числа. Доля вакцинированных лиц старше 60 лет составила 48,1% от плана. При сохранении нынешних темпов, прививочная кампания в Чеченской Республике завершится в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 14 574 случая заболевания COVID-19, из них выздоровело 12701. В регионе зарегистрировано 257 летальных исходов от коронавируса.