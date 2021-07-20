ИРИ открыл прием заявок на финансирование для создания молодежного контента в 2022 году

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Институт развития интернета открыл прием заявок на создание контента для молодежной аудитории в 2022 году. Главным призом конкурсного отбора является полное финансирование проектов-победителей, которое можно получить уже до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе ИРИ.

"Прием заявок в рамках финансирования 2022 года будет проходить аналогично отбору на текущий год, то есть будет постоянным. Но обращаем внимание конкурсантов на то, что чем раньше они подадут заявку, тем быстрее могут оказаться в числе победителей и начать производство контента", - сказал генеральный директор Института развития интернета Антон Ключкин, добавив, что первые проекты, которые получат поддержку в 2022 году, могут быть оглашены до конца 2021 года.

По словам Ключкина, ранний старт приема заявок на будущий год позволит сделать выход контента более равномерным. "Если в прошлом году отбор на 2021 год стартовал в начале ноября, то в этот раз мы начинаем аналогичную кампанию в конце июля", - пояснил он.

В рамках финансирования контента 2021 года ИРИ отбирал конкурсантов в рамках трех сессий. "При поддержке ИРИ в этом году выйдет несколько сериалов, в том числе "Новенький - 2", "Естественный отбор - 2", "Молодые и сильные выживут - 2", "Сама дура - 2", "Найден_жив", "Ничего страшного" и другие проекты", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно со стартом приема заявок ИРИ также перезапустил электронный обучающий курс для конкурсантов. Он помогает сориентироваться в составлении заявки, сопоставить свою задумку с идеей конкурса, а также разобраться в составлении бизнес-плана. После каждого выполненного задания участники могут получить обратную связь от куратора.

Согласно сообщению пресс-службы ИРИ, конкурс проводится в рамках федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура".