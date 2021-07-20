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Пользователи Instagram смогут самостоятельно контролировать нежелательный контент

Возможность расширить показ нежелательной информации не будет доступна людям, которые не достигли 18 лет

ТАСС, 20 июля. Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, объявила о запуске функции, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать объемы нежелательного контента в своих лентах. Соответствующее заявление компании опубликовано во вторник на официальном сайте.

"Сегодня мы запускаем [инструмент] управления нежелательным контентом в Instagram, позволяющий вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе Explore ("Рекомендации"), - говорится в тексте. - Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется".

Как пояснили в Facebook, теперь пользователи самостоятельно смогут ограничивать или увеличивать количество подобной информации в ленте Instagram.

"Мы понимаем, что у всех разные предпочтения в отношении того, что они хотят видеть в Explore, этот элемент управления предоставит людям больший выбор относительно [способов фильтрации] контента, который они видят", - добавили в компании.

В Facebook подчеркнули, что возможность расширить показ нежелательной информации не будет доступна людям, которые не достигли 18 лет.

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