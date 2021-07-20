Пользователи Instagram смогут самостоятельно контролировать нежелательный контент

ТАСС, 20 июля. Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, объявила о запуске функции, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать объемы нежелательного контента в своих лентах. Соответствующее заявление компании опубликовано во вторник на официальном сайте.

"Сегодня мы запускаем [инструмент] управления нежелательным контентом в Instagram, позволяющий вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе Explore ("Рекомендации"), - говорится в тексте. - Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется".

Как пояснили в Facebook, теперь пользователи самостоятельно смогут ограничивать или увеличивать количество подобной информации в ленте Instagram.

"Мы понимаем, что у всех разные предпочтения в отношении того, что они хотят видеть в Explore, этот элемент управления предоставит людям больший выбор относительно [способов фильтрации] контента, который они видят", - добавили в компании.

В Facebook подчеркнули, что возможность расширить показ нежелательной информации не будет доступна людям, которые не достигли 18 лет.