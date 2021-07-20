В Великом Новгороде начнут строительство новой части набережной Невского

ВЕЛКИИЙ НВОГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Новый участок набережной Александра Невского начнут строить в Великом Новгороде в сентябре 2021 года. Об этом сообщил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на встрече с подрядчиками и проектировщиками во вторник.

"Строительство участка набережной планируется начать в сентябре 2021 года. <...> Эта набережная будет еще одной точкой притяжения, она укладывается в концепцию историко-археологического квартала, который сейчас реализуется в рамках создания пешеходной Ильиной улицы. В том числе работы, которые сейчас проводит Институт археологии РАН под руководством Петра Гайдукова по шурфированию и распкопкам предполагаемого немецкого двора. Весь этот квартал, вместе с прилегающими старыми улицами, создает атмосферу прошлого нашего города. <...> будем рассчитывать, что подрядчик все свои обязательства выполнит", - сказал Сергей Бусурин.

Работы начнутся с геодезии, разминирования, а затем раскопок, после этого будут проведены работы в воде по демонтажу колонн. Работы здесь должны быть завершены по контракту к декабрю 2022 года.

"При проектировании создавали пространство, где возможно спокойно прогуляться. Много озеленения, видовые точки, организован амфитеатр, где можно будет побывать в вечернее время. Набережная делится на два участка - высокий уровень и спуск к воде. Будут организованы площадка для летних кафе, где сейчас стоит мюзикл "Садко", спуски к воде с амфитеатрами, где можно будет посидеть, отдохнуть, площади торговли, уборная, место тихого отдыха. На пониженном уровне можно будет пройтись вдоль воды. Набережная плоскостная, в связи с чем не нарушает исторических ландшафтов, отметки набережной организованы с учетом половодья, есть полностью незатопляемые участки", - рассказал главный инженер-проектировщик Илья Геталов.

Проектом также предусмотрены реконструкция берегоукрепления подпорной стены набережной с устройством консольной прогулочной дорожки, реконструкция берегоукрепления нижнего уровня набережной с устройством спусков к воде, устройство пандуса между верхним и нижним уровнем набережной для маломобильных групп населения, устройство смотровых площадок в виде амфитеатров, расположенных на склоне и на нижнем уровне набережной у лестниц и многое другое. Проект реконструкции набережной будет реализован за счет государственной программы "Экономическое развитие и инвестиционная экономика" в рамках создания и развития комплексных туристических кластеров на средства федерального, областного и городского бюджетов. Реконструируемый участок набережной находится в исторической части города, на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО.