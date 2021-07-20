На Ближнем Востоке, как и во всем мусульманском мире, отмечают Праздник жертвоприношения

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Священный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Праздника жертвоприношения, у тюркских народов более известен как Курбан-байрам) отмечают во вторник в странах Ближнего Востока, как и во всем мусульманском мире. В некоторых арабских государствах в связи с антикоронавирусными ограничениями праздничные мероприятия проходят в онлайн-режиме.

Ид аль-Адха отмечают на десятый день последнего месяца мусульманского летоисчисления - зуль-хиджа, который соответствует в этом году 20 июля по григорианскому календарю.

Главные события праздника проходят в Саудовской Аравии, где 60 тыс. паломников совершают заключительные ритуалы хаджа. Днем ранее они вознесли молитву Всевышнему на горе Арафат, примерно в 12 км от Мекки. После ночи, проведенной в долине Муздалифа, пилигримы бросают в долине Мина по семь камней в символизирующую дьявола стену.

Именно Мина была первым местом заклания жертвенных животных. Вся ее территория была объявлена пророком Мухаммедом "алтарем Аллаха". За два месяца до своей смерти в 632 году пророк сам принес здесь в жертву 63 верблюда - по числу прожитых им лет.

По завершении ритуала побивания шайтана (Рами аль-Джамарат) паломники группами не более 20 человек, соблюдая социальную дистанцию, совершают заключительный таваф - семикратный обход Черного камня (Каабы) во внутреннем дворе главной мечети Аль-Харам (или Большой (Заповедной) мечети). Как и в прошлом году, пилигримам категорически запрещено дотрагиваться до святыни. С этой целью вокруг Каабы установлены заградительные барьеры.

Затем паломники совершают обряд принесения в жертву животного, чаще всего барана или коровы. Те, у кого нет возможности по разным причинам это сделать самим, имеют право откупиться деньгами или собрать необходимую сумму в складчину.

Праздник в разных странах

В Мавритании, Марокко, Омане и Тунисе коллективные молитвы и другие мероприятия по случаю Ид аль-Адха были отменены в связи с ухудшившейся в последнее время ситуацией с коронавирусом и введенным на время праздника (до субботы включительно) карантином. Между тем власти 11 других арабских государств, включая Саудовскую Аравию и Египет, объявили о проведении праздничных ритуалов, но с соблюдением строгих антикоронавирусных мер.