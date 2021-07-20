На Ближнем Востоке, как и во всем мусульманском мире, отмечают Праздник жертвоприношения

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Священный мусульманский праздник Ид аль-Адха (Праздника жертвоприношения, у тюркских народов более известен как Курбан-байрам) отмечают во вторник в странах Ближнего Востока, как и во всем мусульманском мире. В некоторых арабских государствах в связи с антикоронавирусными ограничениями праздничные мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Ид аль-Адха отмечают на десятый день последнего месяца мусульманского летоисчисления - зуль-хиджа, который соответствует в этом году 20 июля по григорианскому календарю.
Главные события праздника проходят в Саудовской Аравии, где 60 тыс. паломников совершают заключительные ритуалы хаджа. Днем ранее они вознесли молитву Всевышнему на горе Арафат, примерно в 12 км от Мекки. После ночи, проведенной в долине Муздалифа, пилигримы бросают в долине Мина по семь камней в символизирующую дьявола стену.
Именно Мина была первым местом заклания жертвенных животных. Вся ее территория была объявлена пророком Мухаммедом "алтарем Аллаха". За два месяца до своей смерти в 632 году пророк сам принес здесь в жертву 63 верблюда - по числу прожитых им лет.
По завершении ритуала побивания шайтана (Рами аль-Джамарат) паломники группами не более 20 человек, соблюдая социальную дистанцию, совершают заключительный таваф - семикратный обход Черного камня (Каабы) во внутреннем дворе главной мечети Аль-Харам (или Большой (Заповедной) мечети). Как и в прошлом году, пилигримам категорически запрещено дотрагиваться до святыни. С этой целью вокруг Каабы установлены заградительные барьеры.
Затем паломники совершают обряд принесения в жертву животного, чаще всего барана или коровы. Те, у кого нет возможности по разным причинам это сделать самим, имеют право откупиться деньгами или собрать необходимую сумму в складчину.
Праздник в разных странах
В Мавритании, Марокко, Омане и Тунисе коллективные молитвы и другие мероприятия по случаю Ид аль-Адха были отменены в связи с ухудшившейся в последнее время ситуацией с коронавирусом и введенным на время праздника (до субботы включительно) карантином. Между тем власти 11 других арабских государств, включая Саудовскую Аравию и Египет, объявили о проведении праздничных ритуалов, но с соблюдением строгих антикоронавирусных мер.
Например, египетское министерство по делам вакуфов выпустило постановление, согласно которому совершение молитв во всех мечетях страны допускается при наличии у верующих медицинских масок и при строгом соблюдении социальной дистанции в 1,5 - 2 м. Еще одним требованием для мусульман является недопустимость присутствия на коллективных молитвах детей.
Власти Катара разрешили совершение намаза в более чем 900 мечетях и молитвенных домах эмирата при соблюдении необходимых противоэпидемических требований, включая запрет на обмен рукопожатиями. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) проведение коллективных молитв разрешено также во всех мечетях страны, но их продолжительность не должна превышать 15 минут. В Бахрейне же министерство юстиции, по делам ислама и пожертвований распорядилось о проведении коллективной молитвы исключительно в мечети Аль-Фатеха с участием не более 30 человек, предварительно получивших пригласительные.
По случаю праздника лидеры сразу нескольких арабских стран объявили амнистии. Так, в Египте решением президента Абдель Фаттаха ас-Сиси из-под стражи освобождены 2 075 заключенных, а в Тунисе указом главы государства Каиса Саида помилованы 1 764 человека, 443 из которых уже отпущены на свободу.
Помимо традиционных посланий с поздравлениями друг другу, главы мусульманских государств направляли сегодня и телеграммы с соболезнованиями руководству и народу Ирака, где Ид аль-Адха был омрачен произошедшим накануне во вторник крупным терактом в Багдаде, в котором, по последним данным, погибли 30 человек, еще 50 получили ранения.
Из-за небольших различий в наблюдениях за фазами луны Ид аль-Адха в Мавритании, Марокко и на Коморских островах официально наступит только в среду.