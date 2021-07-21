Адвокат Виктора Бута считает, что в деле его подзащитного удается добиться прогресса

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Защита отбывающего в США заключение российского бизнесмена Виктора Бута считает, что в его деле удается добиться прогресса. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заявил адвокат россиянина Стив Зиссу.

"Вчера мы встретились с некоторыми представителями посольства России в Вашингтоне. У нас состоялась очень долгая и продуктивная беседа о том, что может быть сделано для того, чтобы помочь Виктору воссоединиться с его семьей", - указал Зиссу.

По его словам, в ходе "продолжительного разговора" был затронут "целый ряд вопросов". "Я доволен результатами этой встречи и уверен, что мы добиваемся прогресса", - подчеркнул адвокат.

17 июля посольство России в США сообщило, что дипломаты посетили Бута, которого содержат в тюрьме в городе Марион (штат Иллинойс). В сообщении российского диппредставительства отмечалось, что посещение было организовано "в целях оказания консульско-правового содействия".

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.