Ученые заявили о 1,5 млн детей, потерявших родителя, бабушку или опекуна из-за COVID-19

ТАСС, 21 июля. Международный коллектив медиков пришел к выводу, что примерно 1,5 млн детей потеряли как минимум одного родителя, бабушку или дедушку, а также опекуна из-за пандемии. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале The Lancet .

"Полученные нами значения потерь являются лишь минимальными оценками - реальное число детей, потерявших одного или сразу двух кормильцев, может быть на самом деле на порядок выше. Распространение новых вариаций вируса и замедление вакцинации может привести к тому, что число коронавирусных сирот может вырасти еще на несколько миллионов", - заявила научный сотрудник Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Джульет Анвин, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Анвин и ее коллеги получили первые глобальные оценки того, как распространение мировой пандемии COVID-19 повлияло на то, насколько хорошо дети во всех странах мира на данный момент обеспечены заботой родителей, или же их бабушек и дедушек, а также официальных опекунов, если прямые родственники у них отсутствуют.

Для получения подобных сведений ученые использовали статистику по смертности от коронавирусной инфекции, собранную ВОЗ и национальными медицинскими ведомствами, а также методы, которые раньше применялись для оценки того, как часто ВИЧ и другие опасные инфекционные болезни приводят к тому, что дети становятся сиротами.

Социальные последствия пандемии

В этих расчетах ученые использовали данные, собранные в 21 стране мира, в том числе и в России. На долю этих государств приходится около 77% смертей от коронавируса и больше половины случаев заражений, произошедших в промежутке между мартом 2020 года и апрелем 2021 года.

Сопоставив эти данные с типичной рождаемостью и размерами семьи в этих государствах, Анвин и ее коллеги пришли к выводу, что за первые 14 месяцев пандемии свыше 1,04 млн детей потеряли отца или мать. Около 1,13 млн потеряли одного из родителей или старших родственников, непосредственно заботившихся о них, а еще 1,5 млн - родителей, прародителей или опекунов.

Эти потери были крайне неравномерно распределены по разным странам. Сильнее всего от них пострадали юные жители Перу, ЮАР и Мексики, где 0,3-1% детей лишились родителей или старших родственников, тогда как в некоторых других государствах, в том числе в России, США и Аргентине, этот показатель был на порядок ниже. При этом в абсолютном выражении больше всего сирот появилось в Мексике, Индии, США, Перу и ЮАР - их число составило от 82 тыс. до 130 тыс.

Как считают ученые, столь большое число осиротевших детей указывает на необходимость скорейшей выработке мер на уровне ООН и отдельных государств, которые помогут им справиться со всеми психологическими, социальными и экономическими последствиями потери родителей или кормильцев.