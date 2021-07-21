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Пандемия COVID-19
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Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

Тедрос Гебрейесус заявил, что чем больше вариантов инфекции, тем выше шанс, что "один из них сможет увернуться от вакцин"
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус Екатерина Штукина/ТАСС, архив
Описание
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус
© Екатерина Штукина/ТАСС, архив

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступа в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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"Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - отметил он.

Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос, "когда же закончится пандемия?". "Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия - это испытание, и мир с ним не справляется", - отметил он. "За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. человек", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что "обладает всеми необходимыми для этого инструментами" - "отсутствие реальных политических обязательств". "Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство", - добавил он.

Шанс остановить пандемию

По его мнению, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию коронавируса, но и позволит перезапустить мировую экономику. 

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"Вместе с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией я призвал к вакцинации по крайней мере 10% населения каждой страны к сентябрю этого года, по крайней мере 40% населения до конца этого года и 70% - к середине следующего года. Если мы сумеем достичь этих показателей, мы не только сможем остановить пандемию, но и сможем перезапустить мировую экономику", - добавил он. Глава ВОЗ сообщил, что для выполнения поставленных задач миру потребуется 11 млрд доз вакцины от коронавируса.

Гебрейесус обратился с призывом в адрес компаний и бизнеса. "На них лежит социальная ответственность. Большинство вакцин были разработаны с использованием государственных средств. Многие компании взяли на себя обязательства делиться, но многие из этих обязательств остаются невыполненными", - отметил он, подчеркнув, что "прибыль и патенты должны уйти на второй план", поскольку "на карту поставлены жизни людей".

"Если страны могут мобилизоваться и мобилизовать промышленность для войн, то почему они не могут сделать то же для борьбы с общим врагом? Все знают, что инвестиции в ковид составляют малую толику от того, что инвестируются в средства для убийства людей", - выразил сожаление глава ВОЗ.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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