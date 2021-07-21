Глава ВОЗ предупредил о возможности появления более опасного штамма коронавируса

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма коронавируса. Об этом он заявил в среду, выступа в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать еще более опасными, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин - и мы все вернемся в самое начало", - отметил он.

Директор ВОЗ рассказал, что ему часто задают вопрос, "когда же закончится пандемия?". "Действительно, ковид и пандемия поставили перед нами много вопросов... Пандемия - это испытание, и мир с ним не справляется", - отметил он. "За время моего выступления сто людей умрут от COVID-19, а к том моменту, как 8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему миру от коронавируса умрет более 100 тыс. человек", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус выразил уверенность в том, что причина, по которой мир не может положить конец пандемии, несмотря на то, что "обладает всеми необходимыми для этого инструментами" - "отсутствие реальных политических обязательств". "Правительства стран, особенно G20, должны проявить коллективную волю и использовать средства для спасения человеческих жизней. Если ведущие экономики мира захотят, то смогут поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они поделятся и вакциной и будут создавать стимулы для масштабирования ее производство", - добавил он.

Шанс остановить пандемию

По его мнению, вакцинация 70% населения каждой страны к середине следующего года позволит не только остановить пандемию коронавируса, но и позволит перезапустить мировую экономику.