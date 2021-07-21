Власти Якутии заявили, что методику распределения субвенций в лесоохране надо пересмотреть

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Действующие нормативы распределения субвенций в сфере лесоохраны не позволяют властям Якутии в должной мере осуществлять функции по профилактике и тушению лесных пожаров. Такое мнение выразил ТАСС председатель постоянного комитета Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев.

"Действующая на сегодняшний день методика распределения субвенций на осуществление переданных полномочий в области лесоохраны из федерального бюджета несправедлива. В самом лесистом регионе России на протяжении нескольких лет прослеживается необходимость в дополнительных средствах на тушение лесных пожаров. В последние годы и правительство, и парламент республики регулярно поднимают данную проблему на федеральном уровне. В 2019 году по итогам Лесного форума, который прошел в Якутске, было принято протокольное решение о необходимости пересмотра методики распределения субвенций между регионами", - сказал Прокопьев.

Необходимо изменение федеральной методики распределения субвенций в области лесных отношений, считает Прокопьев. "Это снизит лесопожарную напряженность в республике в последующие годы. По Республике Саха (Якутия) предусмотрено по нормативу на 1 гектар 6 рублей 90 копеек, а по среднероссийской методике - 90 рублей. Имеется недофинансирование профилактики возникновения лесных пожаров, содержания лесопожарных формирований и тушения возгораний", - сказал он.

Мнение эксперта

Для полного исполнения всех переданных регионам лесных полномочий необходимо около 100 млрд рублей в год, а получают они из федерального бюджета немногим более 30 млрд, сообщил ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.

"Существующая система государственного управления лесами и финансирования переданных регионам федеральных лесных полномочий не позволяет обеспечить полноценную охрану лесов от пожаров, в особенности в крупных таежных регионах Сибири и Дальнего Востока. Эффективных механизмов самофинансирования лесного хозяйства действующее лесное законодательство не предусматривает, а достаточное финансирование его из бюджета не обеспечивается", - сказал Ярошенко.

По оценке Greenpeace, для полного исполнения всех переданных регионам лесных полномочий необходимо около 100 млрд рублей в год, а получают они из федерального бюджета немногим более 30 млрд рублей (в 2021 году, с учетом дополнительно выделенных средств - около 36 млрд рублей).

Кадровые проблемы

Хроническое недофинансирование, как считает Ярошенко, не позволяет привлекать в отрасль новых квалифицированных работников и даже удерживать старых, обеспечивать достойную оплату труда специалистов и приемлемые условия работы. "В дополнение к этому, оставшиеся перегружены поддержанием отраслевого документооборота - по нашей оценке, после принятия Лесного кодекса РФ 2006 года на это уходит в среднем около трех четвертей рабочего времени руководителей и специалистов лесного хозяйства, и эта доля неуклонно растет. А заменить лесных специалистов кем-либо еще, в том числе при организации борьбы с лесными пожарами, практически невозможно, поскольку охрана и обустройство лесов требуют больших специальных лесных знаний", - отметил эксперт.

С катастрофическими лесными пожарами такого масштаба, как сейчас в Якутии и смежных регионах Сибири и Дальнего Востока, справиться имеющимися в стране силами в принципе невозможно, считает он.

"В лучшем случае можно избежать перехода огня на населенные пункты и критически важные объекты инфраструктуры, избежать гибели людей. В остальном же, в том числе в части задымления, ситуация будет развиваться в зависимости от погоды. Чтобы исправить такое положение дел в будущем и уменьшить масштабы следующих лесопожарных катастроф, необходимо начинать планомерную и долгосрочную работу по восстановлению лесного хозяйства и полноценной системы охраны лесов от пожаров, способной реагировать на большинство пожаров на самых ранних стадиях их развития. В противном случае крупные лесопожарные катастрофы в лесах Сибири и Дальнего Востока будут повторяться ежегодно", - считает Ярошенко.

Текущая ситуация

Нынешний год, по словам эксперта, занимает пятое место с начала XXI века по площади, пройденной лесными пожарами с начала года. "Из общей площади лесных пожаров, которая, по данным дистанционного мониторинга, составила с начала года 10,2 млн га, самые большие площади приходятся на Якутию (3,5 млн га), Тюменскую и Омскую области (по 1,4 млн га в каждой). Из действующих 20 июля лесных пожаров (3,2 млн га по данным дистанционного мониторинга) основная площадь (2,7 млн га) приходится на Якутию", - отметил Ярошенко.

Эти пожары вызвали мощное задымление, которое, однако, пока в основном удерживалось в границах Якутии. "Только в последние дни оно распространилось на прилегающие регионы, в частности - на Сахалинскую область и Хабаровский край, но пока оно вряд ли сохранится в этих регионах надолго. В Якутске и многих районах самой Якутии критический уровень задымления в ближайшие дни, скорее всего, сохранится", - прогнозирует собеседник агентства.

Дальнейшее развитие зоны задымления, в том числе возможность задымления крупных городов юга и запада Сибири, в первую очередь будет зависеть от развития ситуации в нижнем и среднем Приангарье, Эвенкии, и смежных районах севера Иркутской области и запада Якутии, где уже есть значительное количество действующих пожаров, но пока их развитие сдерживается эпизодическими дождями. "Вероятность развития на этой территории катастрофических пожаров и мощного задымления в конце июля и первой половине августа очень высока", - уверен Ярошенко.