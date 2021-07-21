Дым от лесных пожаров на западе США дошел до Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Нью-Йорк затянуло дымом от лесных пожаров, бушующих на Западном побережье США - в штатах Орегон, Вашингтон и Калифорния, более чем за 3 тыс. километров от крупнейшего американского мегаполиса.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в городе чувствуется запах гари, заметна дымка, солнце приобрело красный оттенок. Содержание вредных веществ в воздухе превышено - власти города рекомендуют тем жителям Нью-Йорка, которые болеют астмой или испытывают проблемы с сердцем, не выходить из дома по крайней мере днем.

Национальная метеорологическая служба подтвердила, что причиной задымления стали именно пожары на западе США. В настоящее время их насчитывается 13, крупнейший - в штате Орегон. Он продолжается с 6 июля, его площадь составляет свыше 1,5 тыс. кв км.

С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн гектаров земли. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 18 крупных очагов. В Айдахо насчитывается 17 крупных пожаров, в Калифорнии и Орегоне - по 9. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.