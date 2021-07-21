В Сахалинской области стартовала регата "Паруса надежды"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Традиционные соревнования по парусному спорту с участием сахалинцев и представителей Хабаровского края начались в портовом городе Холмске на юге Сахалина. Всего за победу в регате борются 55 спортсменов, сообщили журналистам в пресс-службе компании "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (дочернее предприятие компании "Газпром"), сотрудничающей с федерацией парусного спорта Сахалинской области.

"В Холмске стартовали региональные соревнования по парусному спорту "Паруса надежды". В борьбу за награды соревнований вступили 35 яхтсменов из сахалинских спортшкол в Невельске и Холмске, а также около 20 гостей острова из Ванино Хабаровского края", - рассказали в пресс-службе компании. Соревнования продлятся до 22 июля включительно.

По информации пресс-службы, участники "Парусов надежды" выступают на одноместных лодках "Оптимист" и "Луч". В отличие от больших яхт, где успех зависит от слаженных действий команды, здесь спортсмен остается один на один с морем, парусом и собственным судном. Регата проходит по международным правилам парусного спорта: дистанция состоит из четырех знаков-вешек, разнесенных по акватории. К первому яхты идут против ветра - "в лавировку", остальные огибают по ветру и к финишу также идут против него. Победителем становится тот, кто быстрее всех справится с заданием и не заработает штрафных баллов. Их начисляют, например, за контакты с вешками. Общий результат соревнований подведут по итогам трех гоночных дней.

На Сахалине парусным спортом занимается около 100 юных островитян. Традиционно в регионе проходят две крупные регаты - "Кубок залива Невельского" и "Осенний бриз". Кроме того, сахалинские спортсмены выезжают на состязания за пределы области, например на "Кубок залива Петра Великого" во Владивосток. В этом году воспитанники островной яхтенной школы заняли первое место в регате "Паруса России-2021" в классе "Лазер 4.7" и второе место в классе "Лазер Радиал", а также привезли на Сахалин серебро и две бронзы межрегионального турнира "Кубок семь футов".