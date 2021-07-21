В СФ разработали законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, который вводит наказание в виде ареста до 15 суток или 20 тыс. рублей штрафа за неуплату алиментов некоторым категориям бывших супругов. Документ, который в среду будет направлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть в распоряжении ТАСС.

"Неуплата бывшим супругом без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание бывшего супруга в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет либо обязательные работы на срок до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо наложение административного штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в тексте законопроекта, который предлагает дополнить КоАП РФ данной статьей.

Как уточняет Кутепов, в настоящее время в КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неуплату средств лишь на содержание детей или нетрудоспособных родителей. При этом, отмечает сенатор, Семейный кодекс РФ предусматривает право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака.

В частности, право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от экс-супруга имеют бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, нуждающийся бывший супруг, который ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака.

По мнению сенатора, введение административной ответственности за неуплату средств на содержание бывших супругов будет стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности по уплате алиментов. Он добавил, что статистика административных дел по неуплате алиментов бывшим супругам отсутствует, так как в настоящее время нет основания для привлечения таких лиц к административной ответственности.

"Однако актуальность данной проблемы подтверждает существующая судебная практика по гражданским делам о взыскании алиментов на содержание бывшего супруга, которой, безусловно, меньше, чем судебной практики по гражданским делам о взыскании алиментов на содержание детей. В настоящее время категория бывших супругов не защищена КоАП РФ от уклонения от уплаты средств на их содержание, в виду чего со стороны экс-супругов, которые обязаны уплачивать алименты на основании решения суда или иных оснований, такие обязательства безнаказанно не исполняются", - подчеркнул сенатор.