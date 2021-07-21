Краснов поручил проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам проверить соблюдение прав детей как участников дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Многочисленные факты травмирования детей в результате ДТП нередко свидетельствуют о ненадлежащей организации дорожного движения на территориях, прилегающих к образовательным организациям, местам отдыха и проведения досуга несовершеннолетних. С учетом этого генеральный прокурор Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов РФ перед началом нового учебного года провести проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения вблизи территорий образовательных и иных организаций для детей", - сообщили в ведомстве.

Прокуроры проверят достаточность оснащения таких участков автомобильных дорог техническими средствами организации движения, в том числе дорожными знаками, светофорами, искусственными неровностями. Также будет дана оценка полноте осуществления органами местного самоуправления и органами Госавтоинспекции возложенных на них полномочий в сфере организации дорожного движения и эксплуатации автомобильных дорог. "Прокурорами при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на обеспечение соблюдения законодательства, прав и законных интересов детей, понуждение уполномоченных органов к исполнению возложенных на них обязанностей", - сообщили в Генпрокуратуре.