Привиться "Эпиваккороной" в Москве могут только те, кто ждет вторую инъекцию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в Москве достаточно только для тех, кто уже получил первый компонент и делает вторую инъекцию. Для всех желающих она сейчас недоступна, сообщила в среду пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

"В Москву действительно поступила вакцина "Эпиваккорона" в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом тех жителей, кто уже ранее сделал первую прививку этим препаратом. Таким образом, полученный объем полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вакцина "Эпиваккорона" в начале июля закончилась в прививочных пунктах Москвы, запись на вакцинацию была приостановлена. 20 июля новая партия препарата объемом 720 тыс. доз поступила в регионы России.