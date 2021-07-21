Николай Дроздов стал одним из ведущих детского подкаста с героями "Смешариков"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов и журналист Евгения Тимонова стали ведущими летних эпизодов подкаста с героями "Смешариков", они расскажут детям о природе России и проблемах изменения климата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Благодаря легендарному ведущему Николаю Дроздову и неподражаемой Евгении Тимоновой слушатели в компании со смешариками смогут открыть для себя новые уголки нашей страны, узнать особенности животного мира этих мест и, возможно, в будущем отправиться туда в путешествие вместе с семьей. Короткий хронометраж подкастов не наскучит, а, напротив, станет полезной интеллектуальной зарядкой", - поделилась генпродюсер группы компаний "Рики" Юлия Николаева, которую цитирует пресс-служба.

Героями подкаста "Зубочистки" являются смешарики, вместе с ведущими они рассказывают детям познавательные истории длительностью до четырех минут. В летних эпизодах слушателей ожидают рассказы об Алтае, Арктике, Байкале, Камчатке, лесах Карелии. Кроме того, в подкасте поговорят о проблеме изменения климата и полезных экопривычках. Всего ожидается 10 выпусков.