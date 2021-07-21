Власти Якутии окажут помощь добровольцам, борющимся с лесными пожарами

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину содействовать в страховании, экипировке и инструктаже добровольцам, помогающим тушить лесные пожары в регионе. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

В среду прошла первая встреча властей с представителями общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами. Штаб, созданный для объединения жителей, общественников, добровольцев, помогающих тушению пожаров, направил более 80 человек в районы республики для борьбы с огнем.

"[Глава Якутии] отметил большую роль добровольцев в тушении локализованных пожаров, ликвидации их последствий и заявил о готовности к совместной работе. Кабмину он поручил оказать содействие в их страховании, инструктаже, экипировке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная нагрузка приходится на специализированные формирования, при этом требуется помощь добровольцев для патрулирования и тушения уже локализованных пожаров. "Хотел бы сказать вам и в вашем лице всем добровольцам огромное спасибо за то, что вы в крайне непростое время нашли возможность участвовать в таком важном деле как тушение лесных пожаров, ликвидация их последствий. Каждый из вас настоящий патриот своей республики", - обратился к общественникам глава региона.

По информации пресс-службы, в ближайшие дни объявят о мобилизации добровольческих бригад, которые будут переброшены в районы с наиболее сложной пожароопасной обстановкой.

По данным регионального главка МЧС России, на территории Якутии действует 208 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 1,5 млн га. Площадь активного горения превышает 2,2 тыс. га. Ликвидировано 14 природных пожаров на площади более 82,1 тыс. га. Из-за действующих природных пожаров 107 населенных пунктов и город Якутск находятся в зоне задымленности. В Якутске в воздухе утром выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по показателям диоксида азота - до 1,29 ПДК.