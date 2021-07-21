На Украине инициировали запрет продажи алкоголя и сигарет в супермаркетах

КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции, табачных изделий и электронных сигарет в магазинах, где реализуются продукты питания, зарегистрирован в Верховной раде. Проектом предусматривается, что эти товары должны продаваться только в специализированных торговых точках.

"Запрещается продажа пива, кроме безалкогольного, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания <...> в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами", - говорится в тексте документа. Автором инициативы выступил депутат Верховной рады от фракции правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Проект закона предполагает, что продажа алкоголя, табачных изделий и электронных сигарет "может осуществляться исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются". Нарушение этого требования, если документ будет поддержан Верховной радой, повлечет за собой штраф в размере десяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Сейчас этот показатель на Украине составляет 2 379 гривен (около $87).

В пояснительной записке к инициативе указано, что "целью законопроекта является усиление охраны здоровья и государственное обеспечение содействия здоровому образу жизни".