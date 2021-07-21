В Дании разрешили вакцинировать от коронавируса беременных

ТАСС, 21 июля. Власти Дании разрешили беременным вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщило в среду Датское агентство здравоохранения.

"У беременных риск тяжелого протекания инфицирования коронавирусом повышен, а заражение во время беременности может увеличить риск преждевременных родов. Агентство после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим", - говорится в сообщении.

Там отметили, что "информация, полученная из стран, начавших такую вакцинацию препаратами американских компаний Pfizer и Moderna, в том числе из США и Канады, показала, что прививка эффективна и безопасна для беременных и находящихся в утробе матери детей, а также для кормящих матерей и получающих материнское молоко детей".

Вакцинироваться рекомендовано прежде всего во время второго и третьего триместров беременности, но также и в первом триместре после консультации с врачом.