Аксенов заявил, что Крым могут закрыть для туристов при ухудшении эпидситуации

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Власти пока не планируют закрывать Крым для туристов, но это придется сделать, если ситуация с коронавирусом продолжит осложняться, сообщил в среду на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня примерно 50 на 50: половина за ужесточение ограничений, 42-43% за то, чтобы продолжить работу. Ситуация на грани, нам надо балансировать, искать компромиссы, которые позволят людей не терять, у нас жизнь и здоровье в приоритете. <...> Пока делать мы этого не собираемся, таких решений нет, планов нет, но если ситуация перевалит за критическую отметку, то придется", - сказал Аксенов о возможности прекращения курортного сезона.

При этом конкретных параметров, при которых будет закрыт въезд в регион, он не уточнил.