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Пандемия COVID-19
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Япония согласовала взаимное признание паспортов вакцинации с пятью странами

Это Италия, Австрия, Болгария, Польша и Турция

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Япония к настоящему моменту согласовала вопрос признания и использования паспортов вакцинации с пятью странами. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"К настоящему моменту на основе законодательств соответствующих стран мы договорились с Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией", - отметил он, пояснив, что люди с паспортами вакцинации из этих государств будут освобождены от необходимости прохождения карантина по прилете в Японию.

Ранее Като объявлял, что местные власти начнут принимать заявки на выдачу паспортов вакцинации с 26 июля.

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АвстрияБолгарияЯпонияТурцияИталияПольшаПандемия COVID-19
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