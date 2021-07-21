Япония согласовала взаимное признание паспортов вакцинации с пятью странами

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Япония к настоящему моменту согласовала вопрос признания и использования паспортов вакцинации с пятью странами. Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"К настоящему моменту на основе законодательств соответствующих стран мы договорились с Италией, Австрией, Турцией, Польшей и Болгарией", - отметил он, пояснив, что люди с паспортами вакцинации из этих государств будут освобождены от необходимости прохождения карантина по прилете в Японию.

Ранее Като объявлял, что местные власти начнут принимать заявки на выдачу паспортов вакцинации с 26 июля.