Власти Крыма заявили о нехватке 2,5 тыс. врачей в больницах республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Нехватка врачей в Крыму составляет 2,5 тыс. специалистов, также в республике наблюдается дефицит среднего медицинского персонала. Об этом заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко в среду на заседании оперативного штаба.

"Общий дефицит врачей составляет до 2,5 тыс. И общий дефицит среднего персонала - порядка 4 тыс.", - сказал Остапенко.

По его словам, за два года число среднего медперсонала в республике сократилось примерно на 6% - до 80%, что составляет около 16 тыс. человек. Также в регионе не выполнен план по обеспеченности больниц врачами. "Что касается обеспеченности врачами на 10 тыс., то она составляет 35,1 при среднем российском показателе 37,2. Хочу сказать, что плановое назначение для нас - это 38,8. Для планового показателя нам нужно пополнить республику врачебными кадрами еще порядка 600 специалистами", - сказал Остапенко.

Больше всего, как отметил министр, в Крыму не хватает инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медпомощи, терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и онкологов.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию с медицинскими кадрами катастрофической и призвал находить нестандартные решения для привлечения узких специалистов в республику. "Пока вы не решите вопрос с узкими специалистами, у вас всегда будет пробой - это и в плановой помощи, не говоря уже об эпидемической ситуации", - сказал Аксенов.

В июне Аксенов заявлял, что власти республики намерены выделить около 80 квартир медицинским работникам на селе до конца текущего года для сокращения кадрового дефицита в регионе. Также медикам планируют выдавать автомобили.