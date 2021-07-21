Лондон разочарован исключением порта Ливерпуля из списка ЮНЕСКО

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании выразило в среду крайнее разочарование решением Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключить Ливерпульский порт из списка Объектов всемирного наследия.

"Мы чрезвычайно разочарованы этим решением и верим в то, что Ливерпуль до сих пор заслуживает статуса объекта всемирного наследия, учитывая значительную роль, которую доки и город в целом играли на протяжении истории", - приводит заявление представителя правительства Соединенного Королевства агентство PA.

Глава торговой палаты города Поль Шерпо назвал решение ЮНЕСКО "ударом по касательной". Он заметил, что обладание упомянутым выше статусом само по себе хорошо, но "не за счет развития города ради блага будущих поколений". "Ливерпуль твердо нацелен на достижение экономического процветания людей, которые живут и работают здесь, путем создания рабочих мест и расширения возможностей нашей экономической базы", - добавил Шерпо.

Решение было принято в среду на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн. За исключение английского порта из списка ЮНЕСКО проголосовали 13 делегатов комитета. Как пояснили в организации, это связано с продолжением работ по переустройству этой части Ливерпуля. Еще в 2012 году исторический порт на северо-западе Великобритании был внесен в Список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Эксперты организации тогда предостерегали от возведения в этом районе каких-либо построек, что не помешало реализации планов сооружения нового стадиона на 52 тыс. мест.

Первые доки в Ливерпуле появились в 1715 году. Порт стал символом промышленной эпохи. В 2004 году ЮНЕСКО включила порт в Список объектов всемирного наследия, что предполагало обязательство сохранять исторический облик порта. По словам экспертов, это третий случай исключения исторического объекта из списка организации. До этого из перечня были исключены в 2007 году резерват аравийской антилопы в Омане, а в 2009 году - Дрезденская долина Эльбы в Германии.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включаются представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты. По данным экспертов, внесение объекта в этот список, как правило, повышает доходы от его эксплуатации за счет увеличения туристического потока и рекламы на 200-300%.