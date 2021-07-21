В Майкопе откроют четырехзвездочную гостиницу

МАЙКОП, 21 июля. /ТАСС/. Четырехзвездочную гостиницу создадут в ближайшие два года в центре Майкопа в связи с увеличением турпотока, ожидаемого с началом работы всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы Адыгеи.

Власти Адыгеи запланировали создать инфраструктуру, в том числе аэропорт в Майкопе, для всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", который будет построен в регионе до 2025 года, благодаря включению в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Турпоток в Адыгею ежегодно растет, увеличение ожидается и в связи с созданием экокурорта "Лагонаки". Инвестор создаст четырехзвездочную гостиницу взамен ветхой гостиницы "Адыгея", которая была построена в конце 60-х годов прошлого века, и сейчас ее здание портит архитектурный облик республиканского центра. На реализацию масштабного проекта инвестор в ближайшие два года планирует направить около 200 млн рублей, работы начаты", - сказали в пресс-службе.

Инвестор уже демонтировал устаревшие конструкции. Проектом предусмотрены пристройка СПА-комплекса с бассейном, ресторан с террасой, конференц-зал, спортзал, просторная зона для ресепшена, фонд гостиницы составит 70 номеров, уточнили в пресс-службе.

"Важно, чтобы обновленный объект был не только современным, но и удобным, и привлекательным местом отдыха для горожан и туристов. Создавая комфортные условия для гостей республики, важно сохранить исторический облик здания и уделить внимание озеленению территории", - написал в своем аккаунте в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который в среду осмотрел здание и пообщался с инвестором.