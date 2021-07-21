Проверки антикоронавирусных мер в транспорте в Жуковском усилили на время МАКС-2021

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минтранс Московской области усилил проверки соблюдения противоэпидемиологических мер в общественном транспорте в городском округе Жуковский на период проведения авиасалона МАКС-2021. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Для обеспечения соблюдения противоэпидемиологических мер на период проведения авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском усилены проверки общественного транспорта. Сотрудники областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры вместе с административно-пассажирской инспекцией проверяют наличие масок у пассажиров автобусов, электропоездов и такси, а также наличие QR-кодов у водителей такси", - говорится в сообщении.

Проверки усилены в дневное и вечернее время на регулярных маршрутах общественного транспорта и на подъезде к городу. "Проезд в общественном транспорте Подмосковья возможен только в респираторах или масках. <...> Вход для участников и посетителей авиасалона осуществляется по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту", - напомнили в пресс-службе.

Для пассажиров за проезд без маски в транспорте предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей. За передачу заказов водителям такси, не имеющим QR-кода или данных о первой вакцинации, предусмотрена административная ответственность для юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в Жуковском.