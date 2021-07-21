Оргкомитет: уровень радиации в Фукусиме не отличается от показателей главных городов мира

ТОКИО, 21 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уровень радиации в префектуре Фукусима, где проходят олимпийские соревнования по софтболу, не отличается от показателей основных городов мира. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе оргкомитета "Токио-2020".

Соревнования по софтболу стартовали в Фукусиме в среду.

"Уровень радиации в воздухе в городах префектуры Фукусима не отличается от уровня, который показывают основные города мира", - заявили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) ТАСС заявили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и МОК будут на протяжении всей Олимпиады следить за уровнем радиации в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС.