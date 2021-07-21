Военные саперы взрывчаткой проложили водостоки из переполненного водохранилища в Китае

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Инженерные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в среду при помощи взрывчатки успешно проложили резервные водоотводы в районе переполненного водохранилища в провинции Хэнань (Центральный Китай). Об этом говорится в сообщении официального аккаунта НОАК в социальной сети WeChat.

По его данным, по запросу властей 75 военнослужащих и 14 единиц техники были направлены в уезд Ичуань. К моменту их прибытия на место брешь в дамбе уже расширилась с 20 до 70 м. Согласно распространенному видео, саперы подорвали один из участков насыпи на берегу реки, что позволило создать водоотвод с затопленных полей и снять угрозу размыва дамбы и плотины. Уровень воды начал снижаться.

Как ранее сообщила Центральная зона боевого командования НОАК, для выполнения этой задачи в зону бедствия были направлены части инженерных войск и бригада РХБЗ 83-й армии.

Сильные дожди идут в провинции Хэнань уже несколько дней, что привело к паводкам и затоплению ряда территорий. Особо тяжелая ситуация сложилась в административном центре провинции - городе Чжэнчжоу. За последние три дня там выпала годовая норма осадков. В результате затопления поезда в тоннеле метро погибли 12 человек, еще пять пострадали. Власти города Гунъи к западу от Чжэнчжоу сообщили о четырех погибших.

По данным местных властей из-за обильных ливней и наводнений с 16 июля пострадали 1,24 млн жителей провинции Хэнань, более 100 тыс. человек эвакуированы. Из-за прорыва плотины на одном из водохранилищ города власти провинции ввели в среду первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, а МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.