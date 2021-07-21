Белгородская область направит 4,4 млрд руб. на решение проблем с водоотведением

ТАСС, 21 июля. Власти Белгородской области планируют направить около 4,4 млрд руб. инфраструктурных кредитов на решение проблемы с водоотведением в регионе, в том числе на модернизацию очистных сооружений. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил журналистам врио губернатора региона Вячеслав Гладков.

"Остро стоит проблема с водоотведением. Общая стоимость комплексной модернизации крупных очистных сооружений, расположенных на территории Белгорода, Старого Оскола, Губкина и Прохоровки, составляет порядка 11 млрд руб. Поэтому было принято решение о первоочередном использовании средств инфраструктурных кредитов на эти работы. Мы получили федеральный лимит на инфраструктурный кредит в 4,4 млрд руб.", - сказал Гладков, отвечая на вопрос ТАСС.

Регион уже направил в адрес правительства России пакет из 44 проектов, реализация которых позволит решить проблемы с коммунальной инфраструктурой. Общая стоимость проектов оценивается на уровне 9,7 млрд руб., 18 проектов стоимостью 1,7 млрд руб. готовы к реализации.