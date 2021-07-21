Эксперт: весенний рост заболеваемости COVID-19 будет незаметным при условии вакцинации

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Возможный рост заболеваемости COVID-19 в России весной 2022 г. пройдет незаметно, если к нему подготовиться за счет вакцинации населения. Такое мнение в среду выразил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире Первого канала .

"Когда начнется сезон весенний и удобный для его (коронавируса) размножения, если мы получим новую мутацию, мы увидим еще одну волну, если к этому времени мы будем готовы [за счет вакцинации населения], а не как сейчас к этой третьей волне, к четвертой уже волне, то по факту мы проведем ее незаметно", - сказал он.

"Вирус в это время (весной 2022 года) в странах, где будет малый охват вакцинации, будет продолжать мутировать", - подчеркнул врач-вирусолог.

Ранее Тимаков сообщил ТАСС, что третья волна коронавирусной инфекции в России находится в самом разгаре, она будет активной еще минимум три месяца.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 191,5 млн человек, более 4,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 030 240 случаев заражения, выздоровели 5 404 797 человек, умерли 150 705. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.