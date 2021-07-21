СКФУ запустит совместные магистерские программы с вузами Армении

ПЯТИГОРСК, 21 июля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) расширяет связи с Арменией, в частности, с вузами республики будут запущены совместные магистерские программы, а также обмен преподавателями и организация летних и зимних студенческих школ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе вуза по итогам рабочей поездки в Армению делегации федерального университета во главе с Дмитрием Беспаловым.

"В планах партнеров - запуск совместных магистерских программ, новые научные и образовательные проекты, а также развитие гуманитарных связей и продвижение русского языка в Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с Национальным университетом архитектуры и строительства республики вузом запускается совместная магистерская программа по строительству с возможностью получения двух дипломов - СКФУ и НУАСА. В планах - обмен преподавателями, проведение совместных научных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов и выставок, организация летних и зимних студенческих школ, а также создание сводного строительного отряда. Еще одним направлением совместной деятельности партнеров является продвижение русского языка на территории республики. Эта работа ведется в рамках деятельности консорциума "Большой Кавказ" (вместе с СКФУ и НУАСА в него входят Абхазский и Юго-Осетинский госуниверситеты), созданного по инициативе ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

Программы и партнерство

По данным пресс-службы, с Российско-Армянским университетом СКФУ приступил к работе над новой совместной магистерской программой по правовому регулированию народовластия, государственного и муниципального управления, международной и национальной безопасности. В планах вузов-партнеров - совместные научные исследования в области медицинской биохимии, нанобиотехнологий, растительной биоинженерии, биомедицинской инженерии, биоинформатики, фундаментальной физики, органической химии, разработки наноструктур и материалов.

Как сообщили в пресс-службе, на рабочей встрече делегации СКФУ с новым президентом Национальной академии наук (НАН) Армении Ашотом Сагияном в Ереване было решено в ближайшие месяцы подписать меморандум о сотрудничестве, в котором будут обозначены направления совместных исследований. "Партнеры намерены подавать совместные заявки на получение грантов, публиковать совместные статьи о результатах своих исследований в престижных научных изданиях, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время вуз также уже активно сотрудничает с Институтом истории НАН республики при проведении исследований по изучению Закавказья.

"Мы видим большой интерес со стороны наших партнеров в Армении к расширению сотрудничества. Достигнуты договоренности о запуске новых совместных проектов, реализация которых будет способствовать дальнейшему развитию академических, научных и культурных связей с образовательными и научными организациями Армении", - приводятся в сообщении слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.