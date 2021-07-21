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Голикова назвала регионы, которые лидируют по темпам вакцинации от коронавируса

По словам вице-премьера, лидерами стали стали 11 регионов, в частности, Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс. населения стали 11 регионов РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"Абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс. населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, город Москва, Чеченская Республика", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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