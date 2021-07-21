Голикова назвала регионы, которые лидируют по темпам вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс. населения стали 11 регионов РФ. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс. населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Республика Адыгея, город Москва, Чеченская Республика", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.