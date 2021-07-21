В реку Обь на Ямале в ближайшее время выпустят около четырех млн мальков муксуна

ТАСС, 21 июля. Собский рыбоводный завод, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе, единственный в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб, выпустит до конца недели четыре млн мальков муксуна в реку Обь в Приуральском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в среду.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируют в течение десяти лет.

"На Ямале продолжаются работы по зарыблению водоемов Обь-Иртышского бассейна. Порядка четырех млн молоди муксуна на этой неделе выпустят в Обь в Приуральском районе. Малькам исполнилось три месяца, два из которых они провели в бассейнах Собского рыбоводного завода в поселке Харп. Перед выпуском в естественную среду молодь перевели на доращивание в садковую линию, расположенную в русле протоки Лоранпосл Приуральского района, чтобы она смогла адаптироваться к самостоятельной жизни", - говорится в сообщении.

Садковая линия, в которой доращивались рыбы для лучшего приспособления к естественным условиям, представляет собой каркас из 24 рыбоводных садков. Она была смонтирована в начале июня 2021 года, уточнили в пресс-службе.

Из-за большого объема молоди выпуск муксуна будет проходить в течение нескольких дней. Сейчас каждая особь муксуна достигла укрупненной навески - не менее 1,5 гр. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера свыше 40 см и веса около 1,5 кг.

За период с 2016 по 2020 год в рамках компенсационных мероприятий в водоемы Ямала было выпущено порядка 116 млн мальков сиговых пород рыб. В 2021 году в реки Обь и Таз планируют отправить более 13 млн мальков муксуна и свыше 755 тыс. штук молоди чира.

О рыбе

Муксун - ценная промысловая рыба из рода сигов семейства лососевых, еще в XX века была широко распространена в Обь-Иртышском бассейне, однако уже к началу 90-х годов прошлого столетия из-за ухудшения экологии и браконьерства ее популяция значительно снизилась.