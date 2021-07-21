В Хабаровском крае увеличат частоту льготных перелетов до шести раз в год

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края увеличат частоту субсидируемых перелетов на север региона с четырех до шести раз в год, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время прямой линии.

"Еще 120 млн направляем на эту программу (программу льготных перелетов - прим. ТАСС), она пользуется спросом, будет жить и будет традиционной. Второй год реализуется. К 2022 году к подготовке к бюджету подойдем с полным пониманием, сколько надо денег. Программа была обкатана, будем закладывать сразу на год достаточное количество средств, чтобы каждые полгода дополнительно не финансировать. Есть просьбы от глав районов до шести раз увеличить в год количество субсидируемых рейсов.<...> Думаю, до шести увеличим", - сказал Дегтярев.

Соответствующее поручение направлено краевым Минфину и Минтрансу.

Сейчас программа льготных перелетов дает право четыре раза в год покупать билеты до Хабаровска по сниженным ценам - за 4 500 рублей взрослый и детский за 3 000 рублей - всем жителям северных Аяно-Майского, Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского и Ульчского районов.

Регион имеет очень протяженную территорию, с рядом населенных пунктов на севере края нет другого сообщения, кроме воздушного.

Для покупки авиабилета до Хабаровска и обратно по специальной цене жителям северных территорий необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района. В прошлом году по программе льготных перевозок было перевезено более 27 тыс. пассажиров. Из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей. Как сообщали ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в этом году в регионе рассчитывают перевезти большее количество пассажиров - около 30-35 тыс. человек. Годом ранее самолеты меньше летали на север региона из-за ограничений по коронавирусу.