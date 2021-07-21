Хорватия ввела обязательный тест на коронавирус для прибывающих из России с 26 июля

ТАСС, 21 июля. Отрицательный результат теста на коронавирус 26 июля станет обязательным условием въезда в Хорватию из России, а также из Британии и с Кипра. Об этом в среду сообщил Хорватский институт общественного здравоохранения.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, России и на Кипре отрицательный результат теста на коронавирус будет необходим для прибывающих из этих стран", - говорится в заявлении на сайте института. Уточняется, что сдавать ПЦР-тест придется в том числе привившимся от коронавируса, а также переболевшим вызываемым инфекцией заболеванием.