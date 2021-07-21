Челябинский губернатор попросил Путина увеличить финансирование регионов на охрану лесов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Финансирование, выделяемое регионам на охрану лесов, в том числе на подготовку кадров для лесного хозяйства и проведение противопожарных мероприятий, необходимо увеличить, сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В настоящее время мы готовимся к президиуму Госсовета по вопросам межбюджетных отношений, в том числе разбирали ситуацию с финансированием полномочий в части лесных отношений. Они, как известно, переданы регионам. <…> Есть проблема, которая заключается в дефиците финансирования, отсутствии ежегодной индексации субвенций. <…> Владимир Владимирович, прошу поручить системно посмотреть на эту ситуацию и по возможности увеличить федеральное финансирование по этому направлению", - сказал Текслер.

По его словам, в частности, нехватка финансирования сказывается на том, что регионам не хватает денег "для полноценной организации, в первую очередь противопожарных мероприятий". Кроме того, в лесной отрасли наблюдается серьезная кадровая проблема.

На совещании Текслер рассказал, что на юге Челябинской области с мая не было дождей, что привело к сильной засухе, и в этих условиях 8 июля сформировались три очага лесных пожаров в сосновых борах. 9 июля образовался верховой пожар в виде так называемого огненного шторма, ему удалось зайти в два населенных пункта (поселки Джабык и Запасное), в результате один человек погиб, сгорело 78 строений, эвакуированы 350 человек.

В регионе с 9 июля действует режим ЧС. 12 июля пожар полностью ликвидирован на площади в 14 тыс. га, сейчас на территории региона лесных пожаров нет. Сгоревшая инфраструктура восстановлена полностью, начаты работы по восстановлению сгоревшего жилья, которые планируется завершить до октября.